2019-07-03T11:33:24+03:00
Общество

В Орле создадут сайт-специфик спектакль о родном городе

Его организуют члены первой Театральной лаборатории Центра Своевременного Искусства
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле ко Дню города создадут сайт-специфик спектакль. Постановку о родном городе организуют члены первой Театральной лаборатории Центра Своевременного Искусства.

- В течение недели над созданием спектакля будут работать участники лаборатории, а именно молодые актёры и студенты творческих ВУЗов до 30 лет, под руководством Аркадия Черкашина, режиссёра и актёра Московского Областного Театра Юного Зрителя, - сообщил «КП» организаторы.

Заявки на участие в лаборатории принимаются в срок до 10 июля. Для этого необходимо отправить свои данные о возрасте, образовании, опыте сценической работы, а также фотографии на адрес электронной почты: arkadycherkashin@gmail.com . Участие абсолютно бесплатное.

Первая встреча состоится 12 июля в Центре Своевременного Искусства по адресу: улица Ленина, 1 (4 этаж).

Начало в 17 часов.

В программе встречи - лекция о современном театре и мастер-класс от

Тимофея Ермакова, журналиста и актёра Московского Театра

Школа Современной Пьесы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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