Найдена причина неприятных запахов с производства орловского ветсанутильзавода

СЕГОДНЯ 11:14 2019-07-03T11:15:00+03:00

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Жаркая дискуссия разразилась 28 июня на заседании орловского облсовета. В тот день чиновники обсудили проблемы модернизации ветсанутильзавода, с производств которого идет выброс неприятных запахов. Как оказалось, причина того крылась в прямом выбросе соковых паров, которые не проходили очистку, о чем доложил руководитель регионального Департамента промышленности и торговли.

Геннадий Парахин отметил, сейчас проблема практически устранена. Для этого, подчеркнул чиновник, установлено оборудование по конденсации паров, которое полностью исключает технологические выбросы. Однако неприятные запахи все еще можно чувствовать. Геннадий Парахин объяснил, что виной тому могут быть выбросы при приёме сырья, поскольку на заводе не предусмотрены площадки для разгрузки.

Поговорили чиновники и о уже достигнутых на предприятии результатах. Глава Орловской области Андрей Клычков в рамках обсуждения добавил, что в 2018 году были установлены очистные сооружения, восстановлена канализация, а также закрыта многомиллионная кредиторская задолженность предприятия. Однако для полной модернизации завода все еще нужны средства. На его восстановление, подчеркнул Губернатор, потребуется не менее 80 миллионов рублей.

На сессии также сообщили, что предприятие готовится к реорганизации. Власти планируют перевести завод в акционерное общество или в общество с ограниченной ответственностью. Было обещано, что более 50 % акции будут закреплены за Орловской областью, что позволит предприятию лучше работать и привлечь инвестора для его развития.

ИСТОЧНИК KP.RU