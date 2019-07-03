В Орле лже-работник водоканала обокрал пожилую женщину
Неизвестный похитил у пенсионерки 73 тысячи рублей
В Орле лже-работник водоканала обокрал старушкуФото: Архив "КП"
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В Орле лже-работник водоканала обокрал 78-летнюю женщину. О совершенной краже своих сбережений сотрудникам полиции сообщила сама пенсионерка.
В беседе со стражами порядка женщина рассказала, что впустила в свою квартиру неизвестного мужчину. Незнакомец представился ей сотрудником водоканала. После его ухода пожилаЯ орловчанка обнаружила, что у нее пропали 73 тысячи рублей.
- По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Проводятся мероприятия, направленные на установление личностей и местонахождения злоумышленников, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU