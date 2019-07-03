Старинный дом полыхал в центре Орла

СЕГОДНЯ 09:19 2019-07-03T09:20:33+03:00

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В Орле полыхал старинный дом дореволюционной постройки. Пожар охватил здание на улице Московской, 59 вечером вторника, 2 июля.

Фото с места происшествия предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Орловской области

Сообщение о возгорании спасателям поступило, когда было около девяти часов вечера. Огнеборцам удалось справиться с пламенем и отбить от огня находящиеся рядом жилые дома. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, пострадавших в ЧП нет.

Фото с места происшествия предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Орловской области

Дом №59 по улице Московской является памятником архитектуры и градостроительства. Здесь уже был пожар - в 2014-м году. Тогда огонь уничтожил внутренний интерьер, кровлю, часть крыши и фасада.

Почему произошел пожар устанавливают эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU