В Орле грабитель пытался снять золотую цепь со спящей женщины

СЕГОДНЯ 09:11 2019-07-03T09:11:07+03:00

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Изощренным способом в Орле местную жительницу пытался ограбить 24-летний молодой человек. Инцидент произошел в жилом доме Железнодорожного района города, пока женщина спала.

Вор пробрался в ее жилище на первом этаже через открытое окно глубокой ночью. Неладное хозяйка квартиры почувствовала, когда неизвестный пытался снять с ее шеи золотую цепь. Женщина проснулась и пыталась сама поймать грабителя, но мужчине удалось скрыться. Ушел он не с пустыми руками. Незнакомый парень прихватил с собой мобильный телефон и 500 рублей.

- По факту грабежа было возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ. Подозреваемого удалось установить в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался житель Орловского района, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU