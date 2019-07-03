2019-07-03T09:11:07+03:00
Происшествия

В Орле грабитель пытался снять золотую цепь со спящей женщины

В чужое жилище вор забрался через открытое окно на первом этаже
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
В Орле грабитель пытался снять золотую цепь со спящей женщиныВ Орле грабитель пытался снять золотую цепь со спящей женщиныФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Изощренным способом в Орле местную жительницу пытался ограбить 24-летний молодой человек. Инцидент произошел в жилом доме Железнодорожного района города, пока женщина спала.

Вор пробрался в ее жилище на первом этаже через открытое окно глубокой ночью. Неладное хозяйка квартиры почувствовала, когда неизвестный пытался снять с ее шеи золотую цепь. Женщина проснулась и пыталась сама поймать грабителя, но мужчине удалось скрыться. Ушел он не с пустыми руками. Незнакомый парень прихватил с собой мобильный телефон и 500 рублей.

- По факту грабежа было возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ. Подозреваемого удалось установить в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался житель Орловского района, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Орловцев ждут на празднике «Все начинается с семьи»
Цивилизация до орловских деревень будет добираться по госпрограмме
В Орле футбольный фанат заплатит штраф за сомнительный баннер
Стали известны подробности пожара в старинном доме в центре Орла
В Орле отремонтируют мост через Орлик в Детском парке
Московская фирма станет застройщиком на улице Лескова в Орле
Орловцам помогут найти работу на ярмарке вакансий
В Орле создадут сайт-специфик спектакль о родном городе
Найдена причина неприятных запахов с производства орловского ветсанутильзавода
Под Орлом саперы обследовали найденные на приусадебном участке военные снаряды
В Орле лже-работник водоканала обокрал пожилую женщину
В подготовке ко Дню города в Орле усилят уборку общественных мест
Старинный дом полыхал в центре Орла
Орловцев приглашают на реконструкцию боев под Мценском
На все сто: трое орловских выпускников получили по два стобалльных результата на ЕГЭ
В Орле затянувшаяся стройка многоэтажки обернулась уголовным делом