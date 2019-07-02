СЕГОДНЯ 17:23 2019-07-02T17:23:59+03:00

Орловцев приглашают на реконструкцию боев под Мценском Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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Орловцев приглашают на реконструкцию боев Красной Армии с немецко-фашистскими захватчиками под Мценском. Легендарные сражения за освобождение Орловщины покажут участники военно-патриотических клубов региона.

Событие пройдет в рамках праздника «За околицей», посвященного Мценскому краю и его великим уроженцам. Традиционно местом реконструкции и народных гуляний станет территория рядом с деревней Новоселки, бывшей усадьбой поэта Афанасия Фета.

- На празднике будут развернуты сельские подворья, пройдут спортивные состязания, шахматный турнир, гостям гуляний покажут театрализованное представление «Охотничьи байки», - рассказали «КП» организаторы.

КОГДА? ГДЕ?

6 июля с 10.00

Деревня Новоселки Мценский район

ИСТОЧНИК KP.RU