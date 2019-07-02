Орловцев приглашают на реконструкцию боев под Мценском
Орловцев приглашают на реконструкцию боев Красной Армии с немецко-фашистскими захватчиками под Мценском. Легендарные сражения за освобождение Орловщины покажут участники военно-патриотических клубов региона.
Событие пройдет в рамках праздника «За околицей», посвященного Мценскому краю и его великим уроженцам. Традиционно местом реконструкции и народных гуляний станет территория рядом с деревней Новоселки, бывшей усадьбой поэта Афанасия Фета.
- На празднике будут развернуты сельские подворья, пройдут спортивные состязания, шахматный турнир, гостям гуляний покажут театрализованное представление «Охотничьи байки», - рассказали «КП» организаторы.
КОГДА? ГДЕ?
6 июля с 10.00
Деревня Новоселки Мценский район
ИСТОЧНИК KP.RU