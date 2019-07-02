2019-07-02T16:23:14+03:00
Общество

На все сто: трое орловских выпускников получили по два стобалльных результата на ЕГЭ

Всего в этом году высший класс на экзаменах показали 47 учащихся
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Архив "КП"
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В Орловской области завершились экзамены. В этом году трое выпускников набрали по два стобалльных результата, а всего школьников, сдавших экзамен на все сто, в регионе 47.

- Три выпускника школ региона имеют по два стобалльных результата. Это выпускница орловской школы № 5 София Брусенцова, которая набрала максимальный балл по русскому языку и литературе, выпускник орловской школы №29 Андрей Привалов получил 100 баллов по русскому языку и математике профильного уровня, а также выпускница Хотынецкой средней школы Мария Петрова, у которой 100 баллов по химии и биологии, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Как отмечается, в регионе увеличился средний балл по 10 предметам. Вдвое уменьшилось число учеников, не преодолевший минимальный порог профильной математике. А что касается русского языка, то каждый третий выпускник набрал более 80 баллов.

В целом же в регионе каждый четвертый выпускник набрал суммарно 220 и более баллов на ЕГЭ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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