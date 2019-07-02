Для нужд пожилых орловцев приобрели 30 внедорожников

СЕГОДНЯ 16:00 2019-07-02T16:07:22+03:00

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Для нужд пожилых жителей Орловской области приобрели 30 автомобилей. Внедорожники марки «Нива Шевроле» передали в социальные учреждения районов региона.

Новый транспорт будет использоваться чтобы возить жителей деревень и сел, чей возраст уже больше 65 лет, в больницы. Обошлась покупка в 21 миллион рублей, деньги выделил федеральный центр.

- Это небольшой, но крайне важный шаг к повышению доступности и качества медицинской помощи для жителей самых отдаленных сел и деревень, прежде всего для представителей старшего поколения. У нас в планах формирование 54-х мобильных бригад на территории области, которые будут выполнять свою работу в ежедневном режиме, - рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Отмечается, что машины были куплены в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

ИСТОЧНИК KP.RU