СЕГОДНЯ 15:36 2019-07-02T15:41:10+03:00

Орловская молодежь посостязалась в мастерстве езды на двухколесном транспорте Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Победители турнира по вело- и мотоспорту получили 50 % скидку на обучение в автошколе

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1 июля Орловская молодежь посостязалась в мастерстве езды на двухколесном транспорте. Турнир по вело- и мотоспорту приурочили ко Дню ГИБДД.

Турнир по вело- и мотоспорту приурочили ко Дню ГИБДДФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

На полосе препятствий юным водителя пришлось приложить немалые усилия, чтобы оказаться самыми лучшими. Виртуозное владение техникой нужно было дополнить знанием ПДД на «отлично» и умением грамотно оказывать первую помощь на практике.

Трасса для заездов эмитировала типичные трудные моменты пути для велосипедистов и любителей байков.

Трасса для заездов эмитировала типичные трудные участки путиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

По итогам соревнований первое место заняли Александр Супонев (велосипед) и Денис Дутов (мотоцикл).

- Турнир приурочен к 83-й годовщине образования подразделения Госавтоинспекции. Проводя такого рода мероприятия, мы хотим обратить внимание именно на водителей вело- и мототранспорта, которые среди участников дорожного движения менее защищены, - рассказала «КП» Анастасия Кокорина, старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД по городу Орлу.

ИСТОЧНИК KP.RU