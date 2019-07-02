СЕГОДНЯ 14:03 2019-07-02T14:17:31+03:00

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Орловские пенсионеры посостязаются в плавании, стрельбе и беге. В регионе пройдет этап Спартакиады пенсионеров России.

Ее участниками станут мужчины в возрасте от 60 лет и женщины от 55 лет. Состязания будут командными.

- В программе состязания в легкоатлетических дисциплинах (бег на 800 и 400 метров для мужчин и женщин соответственно), плавании, настольном теннисе, шахматах, пулевой стрельбе и комбинированной эстафете с элементами бега, ведения мяча, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

КОГДА? ГДЕ?

10 июля в 10.00

Центральный стадион имени Ленина

ИСТОЧНИК KP.RU