2019-07-02T14:17:31+03:00
Спорт

Орловские пенсионеры посостязаются в плавании, стрельбе и беге

В регионе пройдет Спартакиада для людей золотого возраста
Наталья Меркулова
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В регионе пройдет Спартакиада для людей золотого возрастаВ регионе пройдет Спартакиада для людей золотого возрастаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Орловские пенсионеры посостязаются в плавании, стрельбе и беге. В регионе пройдет этап Спартакиады пенсионеров России.

Ее участниками станут мужчины в возрасте от 60 лет и женщины от 55 лет. Состязания будут командными.

- В программе состязания в легкоатлетических дисциплинах (бег на 800 и 400 метров для мужчин и женщин соответственно), плавании, настольном теннисе, шахматах, пулевой стрельбе и комбинированной эстафете с элементами бега, ведения мяча, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

КОГДА? ГДЕ?

10 июля в 10.00

Центральный стадион имени Ленина

ИСТОЧНИК KP.RU

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