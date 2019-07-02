В Орле прошла конференция, посвященная борьбе с меланомой

СЕГОДНЯ 13:47 2019-07-02T13:47:09+03:00

За прошедший год в регионе из-за рака кожи умерло 26 человек Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

За прошедший год в регионе из-за рака кожи умерло 26 человек

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28 июня в Орле прошла научно-практическая школа «Роль врача первичного звена в ранней диагностике меланомы кожи». В ходе ее работы медики обсудили проблему своевременного выявления рака кожи и прошли дополнительное обучение по его лечению.

Согласно официальной статистике, ежегодно в России умирает более 300 000 больных раком, из них до 9000 случаев заболевания меланомой. В Орловской области меланомой страдает 10.8 человек на 100 000 населения, из них 21,5% в запущенной стадии.

В 2018 году в Орловской области от рака умерло 1955 человек, из них 26 человек с меланомой. Основная причина смерти - поздняя диагностика из-за страха пациента обратиться к врачу за помощью.

- Меланома – это опасное и коварное заболевание, которое при поздней постановке диагноза имеет тяжелые последствия. Причиной развития рака кожи является чрезмерное пребывание на солнце и систематическое посещение солярия. Важно внимательно следить за изменениями родинок. При появлении изменении их размера, формы или цвета нужно немедленно обратиться к врачу, - рассказал «КП» Игорь Самойленко, старший научный сотрудник Российского онкологического Центра имени Блохина.

ИСТОЧНИК KP.RU