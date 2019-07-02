СЕГОДНЯ 13:36 2019-07-02T13:36:30+03:00

«Гимн любви»: в Орле отметят День Петра и Февронии Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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В понедельник, 8 июля, Орел присоединится к Всероссийскому празднику – Дню семьи, любви и верности, в память о князе Петре и его супруге Февронии. Кульминацией праздничных мероприятий станет «Гимн любви» - событие, которое традиционно пройдет возле ротонды Александровского моста в сквере Семьи.

Главными героями дня станут ветераны супружеской жизни, прожившие в браке от 25 до 66 лет, а также молодые пары, которые накануне стали одной семьей. Не забудут и о детях, родившихся 8 июля.

С 11.00 в сквере Семьи начнут работать 14 тематических площадок. Здесь орловцев будут ждать семейный психолог, выставки фотографий пар-юбиляров, мастер-классы по плетению кос и венков, ярмарка народных мастеров, ручной зоопарк и ростовые куклы для самых маленьких.

В 11.30 шествие от здания правительства Орловской области начнут ветераны супружеской жизни и молодожены. Возглавят его лучшие гармонисты региона. Параллельно со стороны Успенского собора двинутся в сквер Семьи прихожане. Обе колонны возложат букеты ромашек к подножию памятника артиллеристам, отдавая дань уважения памяти предков.

В 12.00 в сквере Семьи состоится молебен в честь святых благоверных князя Петра и супруги его Февронии. Затем участников праздника поздравят первые лица региона. Супружеским парам вручат памятные подарки и медали «За любовь и верность».

Завершит праздник тематический концерт, в котором примут участие лучшие исполнители и творческие коллективы города.

ИСТОЧНИК KP.RU