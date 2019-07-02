СЕГОДНЯ 13:34 2019-07-02T13:34:34+03:00

Временные затруднения коснутся абонентов на улице Северный парк и в переулке Силикатный

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В июле в Орле планово отключат электроэнергию. Временные затруднения коснутся абонентов на улице Северный парк и в переулке Силикатный.

- На указанных участках пройдут плановые профилактические и ремонтные работы в целях повышения надежности энергоснабжения и снижения аварийности, - сообщила «КП» Кульчинская Екатерина, специалист отдела по связям с общественностью «Россети Центр Орелэнерго».

Так, сегодня, 2 июля, до 17 часов вечера электроэнергия у абонентов будет отключена в связи с заменой приборов учета. На этом же участке 4 июля с 9 утра и до 17:00 проведут реконструкцию.

ИСТОЧНИК KP.RU