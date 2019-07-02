На орловской трассе в кювет слетела отечественная легковушка
На орловской трассе сегодняшней ночью, 2 июля, в кювет слетела отечественная легковушка «ВАЗ 2114». Машина двигалась по автодороге «Долгое-Рогатик-Знамеское» в сторону села Демьяновское. Водитель не справился с управлением. Автомобиль съехал с дороги и опрокинулся.
- В результате ДТП водитель и пассажир получили телесные повреждения и были госпитализированы в Должанскую ЦРБ, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 16 ДТП, в результате которых шесть человек получили травмы. Погибших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU
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