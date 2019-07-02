В Орловской области двое пострадали в ДТП на УАЗе
Автомобиль перевернулся на правом берегу реки Зуша в Новосильском районе
Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
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В Орловской области двое пострадали в ДТП на УАЗе. Случай произошел вчера днем, 1 июля, на правом берегу реки Зуша в Новосильском районе.
- Автомобиль опрокинулся. В результате ДТП травмы получили водитель и пассажир. Пострадавших доставили в БУЗ ОО «Мценская ЦРБ», - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 16 ДТП, в результате которых шесть человек получили травмы. Погибших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU
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