СЕГОДНЯ 11:40 2019-07-02T11:40:41+03:00

Из-за отсутствия дорожных знаков маршрутки проезжают через населенный пункт и не останавливаются в нем

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Орловские активисты попросили властей оборудовать остановку в поселке Куликовский. Такое обращение общественники направили в региональный Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства после беседы с местными жителями. Как оказалось, в поселке вообще нет остановок общественного транспорта. Несколько лет люди добиваются установки здесь павильона. Но вопрос стоит на месте, а сами жители вынуждены ходить километры за населенный пункт до самой ближайшей остановки.

По словам общественников, маршрутки проезжают через поселок Куликовский, но не останавливаются в нем из-за отсутствия соответствующих дорожных знаков остановки. А согласно закону, общественный транспорт может совершать остановку только на обозначенных местах. В ином случае водителю грозит административный штраф.

- Сложившаяся ситуация вызывает массу неудобств для жителей поселка Куликовский. Молодым мамам с детьми и пожилым людям тяжело ходить на далекие расстояния до близлежащих остановок. Естественно, вопрос с оборудованием остановки необходимо решать. - констатировали «КП» активисты ОНФ.

ИСТОЧНИК KP.RU