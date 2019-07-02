СЕГОДНЯ 11:26 2019-07-02T11:26:51+03:00

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Под Орлом опрокинулся «Рено Логан». В ДТП автомобиль попал на автодороге М-2 «Крым» в понедельник ранним утром, 1 июля. 56-летний водитель иномарки двигался со стороны Орла в направлении Курска. В районе 449-го километра трассы машина слетела в левый по ходу движения кювет и перевернулась.

- В результате ДТП телесные повреждения получила 47-летняя пассажирка. Женщина была доставлена в Троснянскую ЦРБ, не госпитализирована, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 16 ДТП, в результате которых шесть человек получили травмы. Погибших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU