Орловский поселок удостоился звания населенного пункта воинской славы
Орловский поселок удостоился звания населенного пункта воинской славы. Почетный статус решением депутатов получили Кромы.
- Решение принято в преддверии празднования 76-й годовщины освобождения посёлка от фашистских захватчиков, в целях увековечивания памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, проходивших на территории Кром, - сообщили «КП» в пресс-службе орловского облсовета.
Всего в Орловской области насчитывается 9 населённых пунктов, носящих звание «Населённый пункт воинской доблести». В их числе село Кривцово в Болховском районе, село Вяжи-Заверх Новосильского района, село Тросна, город Ливны, село Алексеевка в Покровском районе, ПГТ Верховье, село Протасово Малоархангельского района, село Красное Залегощенского района.
ИСТОЧНИК KP.RU