СЕГОДНЯ 10:58 2019-07-02T10:58:51+03:00

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Орловский поселок удостоился звания населенного пункта воинской славы. Почетный статус решением депутатов получили Кромы.

- Решение принято в преддверии празднования 76-й годовщины освобождения посёлка от фашистских захватчиков, в целях увековечивания памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, проходивших на территории Кром, - сообщили «КП» в пресс-службе орловского облсовета.

Всего в Орловской области насчитывается 9 населённых пунктов, носящих звание «Населённый пункт воинской доблести». В их числе село Кривцово в Болховском районе, село Вяжи-Заверх Новосильского района, село Тросна, город Ливны, село Алексеевка в Покровском районе, ПГТ Верховье, село Протасово Малоархангельского района, село Красное Залегощенского района.

ИСТОЧНИК KP.RU