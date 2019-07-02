2019-07-02T10:27:05+03:00
Общество

Весной в Орле посадили более двух тысяч деревьев и кустарников

Город орловцы озеленили без привлечения средств бюджета
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Весной в Орле посадили более двух тысяч деревьев и кустарниковВесной в Орле посадили более двух тысяч деревьев и кустарниковФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле подвели итоги весеннего экологического двухмесячника, который прошел с 1 апреля по 31 мая. На минувшем рабочем совещании в администрации Орла информацией об этом поделился замначальника управления городского хозяйства и транспорта Александр Филатов.

Чиновник отметил, что всего двухмесячник привлек 83 тысячи человек. Весной в Орле посадили более двух тысяч деревьев и кустарников. За два месяца добровольцам удалось вырубить старые, больные и аварийные и побелить здоровые деревья, вырезать дикорастущие сорняки. По словам Александра Филатова, город орловцы озеленили без привлечения средств бюджета.

Кроме того, в течение двухмесячника жители Орла очистили более 5 миллионов квадратных метров улиц и дворовых территорий от мусора. Впервые, как сообщил чиновник, за время проведения экологических акций древесные отходы, ТКО, стекло и строительный мусор собирались раздельно. Удалось ликвидировать 91 свалку.

- Отдельные экологические акции проведены в скверах Дворянское гнездо и Разградский, в районе переулка Маслозаводского, в пределах правого берега Оки в районе плотины Орловской ТЭЦ. Очищены городской пляж, пляж озера Светлая жизнь, береговые зоны рек Ока и Орлик на протяжении 21 километра, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.

Также в период двухмесячника орловцы боролись с каштановой минирующей молью. Замначальника управления городского хозяйства и транспорта пояснил, в 500 деревьев были сделаны инъекции системного инсектицида, также развешено свыше 1000 феромоннных ловушек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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