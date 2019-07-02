СЕГОДНЯ 09:40 2019-07-02T10:04:24+03:00

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В Орле УК за долги по электроэнергии лишилась имущества. Оргтехнику, мебель и кондиционер ООО «ЖЭУ №29» арестовали судебные приставы совместно с Орловским энергосбытом во время рейдов. Согласно данным, за более чем два года компания накопила свыше 1,8 миллиона рублей долга.

Еще в 2015 году директор УК уже был судим за траты собранных средств за электроэнергию с населения на нужды компании. Эти деньги, как требует закон, Орловскому энергосбыту он не перечислял. Тогда суд приговорил его к двум годам тюрьмы.

- Несмотря на это, управляющая компания и ее директор продолжают уклоняться от уплаты долгов за электроэнергию. Для взыскания задолженности пришлось обратиться в УФССП по Орловской области, - рассказала «КП» Мария Герасименко, ведущий специалист группы корпоративных коммуникаций и PR ООО «Орловский энергосбыт».

Стоит отметить, что за начало 2019 года с помощью судебных приставов Орловскому энергосбыту удалось вернуть с предприятий и организаций 40,5 миллионов рублей долга за электроэнергию.

ИСТОЧНИК KP.RU