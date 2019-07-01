2019-07-01T18:49:55+03:00
Общество

В Орле следователи будут сотрудничать с театром

Регуправление СК заключило соглашение со «Свободным пространством»
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
..Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Орле следователи будут сотрудничать с театром. Регуправление СК заключило соглашение с театром для детей и молодежи «Свободное пространство».

- Соглашение о сотрудничестве предусматривает взаимодействие сторон в работе по культурному, патриотическому и эстетическому воспитанию молодежи, подшефных кадет, в том числе воспитанию чувства любви и гордости за свою страну, уважительному отношению к истории России и достижениям старших поколений, побуждению к законопослушному поведению и активной жизненной позиции, - рассказала «Комсомолке» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Теперь сотрудники театра и следователи будут вместе проводить различные мероприятия: культурные, патриотические. Также планируются совместные творческие встречи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Юных орловцев приглашают проверить силы на «Тропе героев»
В Орле прошел благотворительный праздник в поддержку бездомных животных
В Северном районе Орла сгорел мопед
Орловские общественники получили благодарности от мэра
Делал ремонт и прихватил чужое: во Мценске полицейские раскрыли квартирную кражу
Четырех водителей подшофе поймали госавтоинспекторы на дорогах Орловщины
В орловской глубинке пожарные боролись с пламенем в квартире
Погода на Орловщине снова ухудшится
В Орле открылась фотовыставка «Натюрморт»
В Орле откроется выставка живописи Владимира Верижникова
«Фиат» и «ВАЗ» не поделили дорогу в Орловской области
Больше тысячи орловцев пострадали от укусов клещей
Большой Тургеневский праздник прошел в Спасском-Лутовиново
Первый заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк Александр Ведяхин встретился с губернатором Воронежской области Александром Гусевым
За хранение грамма синтетического наркотика орловцу грозит тюрьма
Орловчанка хотела взять кредит и лишилась 50 тысяч рублей
На орловской трассе «Нива» протаранила микроавтобус и улетела в кювет
В Орловской области пропала 87-летняя пенсионерка
В Орле пешеход погиб под колесами "КАМАЗа"
Орловские дайверы нашли дореволюционный пароход «Valamon luostari»
За место в Госудуме от Орловской области поборется Руслан Перелыгин
Велосипедные воры орудуют на Орловщине