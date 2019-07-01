СЕГОДНЯ 18:45 2019-07-01T18:49:55+03:00

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В Орле следователи будут сотрудничать с театром. Регуправление СК заключило соглашение с театром для детей и молодежи «Свободное пространство».

- Соглашение о сотрудничестве предусматривает взаимодействие сторон в работе по культурному, патриотическому и эстетическому воспитанию молодежи, подшефных кадет, в том числе воспитанию чувства любви и гордости за свою страну, уважительному отношению к истории России и достижениям старших поколений, побуждению к законопослушному поведению и активной жизненной позиции, - рассказала «Комсомолке» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Теперь сотрудники театра и следователи будут вместе проводить различные мероприятия: культурные, патриотические. Также планируются совместные творческие встречи.

ИСТОЧНИК KP.RU