Юных орловцев приглашают проверить силы на «Тропе героев»
Орловцев приглашают проверить силы на «Тропе юных героев». Это мероприятие уже успело стать одним главных спортивных событий региона. В этом году стать участниками кросса по пересеченной местности могут парни и девушки в возрасте до 18 лет.
Участвовать в забеге можно как индивидуально, так и в команде из 4 человек.
- Соревнования пройдут в двух возрастных категориях: от 8 до 12 лет и от 12 до 17 лет. Для первой группы протяженность трассы не более 2 км с 15 препятствиями. Ребятам постарше нужно будет преодолеть 3 км с 20 препятствий, - рассказали «КП» организаторы.
Также во время игры можно будет сдать ГТО. Сделать это смогут все желающие в возрасте от 9 и до 70 лет.
Подать заявку на участие можно в группе в соцсетях.
КОГДА? ГДЕ?
24 августа в 10:00
Пгт. Залегощь
ИСТОЧНИК KP.RU