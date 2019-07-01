Юных орловцев приглашают проверить силы на «Тропе героев»

СЕГОДНЯ 16:27 2019-07-01T16:27:02+03:00

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Орловцев приглашают проверить силы на «Тропе юных героев». Это мероприятие уже успело стать одним главных спортивных событий региона. В этом году стать участниками кросса по пересеченной местности могут парни и девушки в возрасте до 18 лет.

Участвовать в забеге можно как индивидуально, так и в команде из 4 человек.

- Соревнования пройдут в двух возрастных категориях: от 8 до 12 лет и от 12 до 17 лет. Для первой группы протяженность трассы не более 2 км с 15 препятствиями. Ребятам постарше нужно будет преодолеть 3 км с 20 препятствий, - рассказали «КП» организаторы.

Также во время игры можно будет сдать ГТО. Сделать это смогут все желающие в возрасте от 9 и до 70 лет.

Подать заявку на участие можно в группе в соцсетях.

КОГДА? ГДЕ?

24 августа в 10:00

Пгт. Залегощь

ИСТОЧНИК KP.RU