В Орле прошел благотворительный праздник в поддержку бездомных животных

СЕГОДНЯ 15:49 2019-07-01T15:52:07+03:00

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В воскресенье, 30 июня, в Орловском городском парке прошел благотворительный праздник для бездомных животных «Счастье рядом». В этот день жителей города порадовали выступления диджеев и кавер-группы «Памела,Ах!», танцевальное шоу и дрессированные собаки. Самых маленьких гостей праздника ждали конкурсы, розыгрыши, подарки и большая развлекательная программа.

Главным событием мероприятия стала выставка-пристройкаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Главным событием мероприятия стала выставка-пристройка для основных виновников торжества – кошек и собак из нескольких орловских приютов. Всего на ней были представлены 108 животных.

На выставке «Счастье рядом» 24 питомца нашли новый домФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Благодаря этому празднику и неравнодушным людям 11 кошек и 13 собак нашли себе новый дом и заботливых хозяев. Мы благодарим вас всех, кто нам помог провести это мероприятие, - рассказали «КП» организаторы.

Всего на выставке были представлены 108 животныхФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Не остались без внимания и те четвероногие, которые пока еще не встретили своего человека. Для них гости праздника приносили вкусные подарки, средства для ухода и прочие приятные мелочи.

ИСТОЧНИК KP.RU