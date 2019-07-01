СЕГОДНЯ 15:08 2019-07-01T15:16:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 29 июня, в Северном районе Орла сгорел мопед. Происшествие случилось днем на улице Маринченко. Спасти транспортное средство не удалось. В результате пожара оно полностью уничтожено и восстановлению не подлежит.

Как сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, хозяин мопеда и прохожие не пострадали.

Сейчас устанавливаются причины пожара и размер ущерба.

За прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 26 раз, из них – 14 выездов на ликвидацию возгораний.

ИСТОЧНИК KP.RU