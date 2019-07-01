2019-07-01T15:16:07+03:00
Происшествия

В Северном районе Орла сгорел мопед

Спасти транспортное средство не удалось
Наталья Меркулова
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В Северном районе Орла сгорел мопедВ Северном районе Орла сгорел мопедФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В субботу, 29 июня, в Северном районе Орла сгорел мопед. Происшествие случилось днем на улице Маринченко. Спасти транспортное средство не удалось. В результате пожара оно полностью уничтожено и восстановлению не подлежит.

Как сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, хозяин мопеда и прохожие не пострадали.

Сейчас устанавливаются причины пожара и размер ущерба.

За прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 26 раз, из них – 14 выездов на ликвидацию возгораний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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