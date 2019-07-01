В Северном районе Орла сгорел мопед
Спасти транспортное средство не удалось
В Северном районе Орла сгорел мопедФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В субботу, 29 июня, в Северном районе Орла сгорел мопед. Происшествие случилось днем на улице Маринченко. Спасти транспортное средство не удалось. В результате пожара оно полностью уничтожено и восстановлению не подлежит.
Как сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, хозяин мопеда и прохожие не пострадали.
Сейчас устанавливаются причины пожара и размер ущерба.
За прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 26 раз, из них – 14 выездов на ликвидацию возгораний.
ИСТОЧНИК KP.RU