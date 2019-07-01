Орловские общественники получили благодарности от мэра
Мэр Орла поблагодарил общественников за экологическую работу. Василий Новиков поощрил представителей сразу нескольких общественных организаций.
Благодарности получили объединения «Граждане Орла», «Вятичи», «Трезвая Орловщина».
- В последние годы наряду с традиционными экологическими акциями, организованными городской администрацией, все больший эффект дают инициативы неравнодушных жителей города и целых общественных объединений, - отметили в пресс-службе Орловского горсовета.
Так, весной общественники высадили больше 400 деревьев, инициировали очистку рек и уборку их берегов, локальные субботники, наводили порядок в парках, скверах.
ИСТОЧНИК KP.RU