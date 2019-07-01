2019-07-01T15:09:49+03:00
Общество

Орловские общественники получили благодарности от мэра

За вклад в поддержание экологии города
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Архив "КП"
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Мэр Орла поблагодарил общественников за экологическую работу. Василий Новиков поощрил представителей сразу нескольких общественных организаций.

Благодарности получили объединения «Граждане Орла», «Вятичи», «Трезвая Орловщина».

- В последние годы наряду с традиционными экологическими акциями, организованными городской администрацией, все больший эффект дают инициативы неравнодушных жителей города и целых общественных объединений, - отметили в пресс-службе Орловского горсовета.

Так, весной общественники высадили больше 400 деревьев, инициировали очистку рек и уборку их берегов, локальные субботники, наводили порядок в парках, скверах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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