Орловские общественники получили благодарности от мэра

СЕГОДНЯ 15:07 2019-07-01T15:09:49+03:00

За вклад в поддержание экологии города

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Мэр Орла поблагодарил общественников за экологическую работу. Василий Новиков поощрил представителей сразу нескольких общественных организаций.

Благодарности получили объединения «Граждане Орла», «Вятичи», «Трезвая Орловщина».

- В последние годы наряду с традиционными экологическими акциями, организованными городской администрацией, все больший эффект дают инициативы неравнодушных жителей города и целых общественных объединений, - отметили в пресс-службе Орловского горсовета.

Так, весной общественники высадили больше 400 деревьев, инициировали очистку рек и уборку их берегов, локальные субботники, наводили порядок в парках, скверах.

ИСТОЧНИК KP.RU