Делал ремонт и прихватил чужое: во Мценске полицейские раскрыли квартирную кражу

СЕГОДНЯ 14:53 2019-07-01T14:53:37+03:00

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В Орловской области полицейские раскрыли квартирную кражу. Молодому любителю разжиться на чужом грозит ответственность по закону: возбуждено уголовное дело.

Все случилось в городе Мценске. В местный отдел полиции обратился молодой человек с заявлением о краже. Он рассказал стражам порядка, что из его жилища пропал электроинструмент телевизор. Полицейские взялись за розыск вора, установить его удалось по горячим следам.

Как оказалось, в квартире амчанина шел ремонт. И рабочий, выполнявший его, воспользовался ситуацией. Дубликатом ключей он открыл чужое жилище, забрал чужое и был таков. Похищенное рабочий перевез к себе домой.

- В отношении амчанина сотрудники следственного отдела МО МВД «Мценский» возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Похищенное изъято. Ведется следствие, -рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU