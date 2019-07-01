2019-07-01T14:53:37+03:00
Происшествия

Делал ремонт и прихватил чужое: во Мценске полицейские раскрыли квартирную кражу

На 19-летнего похитителя завели уголовное дело
Ольга СУПОНЕВА
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Дело возбуждено по статье "Кража"Дело возбуждено по статье "Кража"Фото: Архив "КП"
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В Орловской области полицейские раскрыли квартирную кражу. Молодому любителю разжиться на чужом грозит ответственность по закону: возбуждено уголовное дело.

Все случилось в городе Мценске. В местный отдел полиции обратился молодой человек с заявлением о краже. Он рассказал стражам порядка, что из его жилища пропал электроинструмент телевизор. Полицейские взялись за розыск вора, установить его удалось по горячим следам.

Как оказалось, в квартире амчанина шел ремонт. И рабочий, выполнявший его, воспользовался ситуацией. Дубликатом ключей он открыл чужое жилище, забрал чужое и был таков. Похищенное рабочий перевез к себе домой.

- В отношении амчанина сотрудники следственного отдела МО МВД «Мценский» возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Похищенное изъято. Ведется следствие, -рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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