2019-07-01T14:42:42+03:00
Общество

Четырех водителей подшофе поймали госавтоинспекторы на дорогах Орловщины

Один из нарушителей сел пьяным за руль не в первый раз
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Орловской области за выходные сотрудники Госавтоинспекции поймали четырех нетрезвых водителей. Нарушителям грозят штрафы и лишение водительских прав.

- За прошедшие выходные сотрудниками ГИБДД в ежедневных рейдовых мероприятиях по нетрезвым водителям было выявлено 4 водителей, 3 из которых управляли транспортными средствами в состоянии опьянения, один повторно. Еще один водитель отказался от прохождения освидетельствования при наличии признаков опьянения, - рассказали корреспонденту «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

За пьяное вождение предусмотрено лишение права управления транспортным средством на срок от полутора до трех лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей. Повторное же управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения влечет уголовную ответственность с возможностью лишения свободы на срок до двух лет либо штраф от 200 до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Орле прошел благотворительный праздник в поддержку бездомных животных
В Северном районе Орла сгорел мопед
Орловские общественники получили благодарности от мэра
Делал ремонт и прихватил чужое: во Мценске полицейские раскрыли квартирную кражу
В орловской глубинке пожарные боролись с пламенем в квартире
Погода на Орловщине снова ухудшится
В Орле открылась фотовыставка «Натюрморт»
В Орле откроется выставка живописи Владимира Верижникова
«Фиат» и «ВАЗ» не поделили дорогу в Орловской области
Больше тысячи орловцев пострадали от укусов клещей
Большой Тургеневский праздник прошел в Спасском-Лутовиново
Первый заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк Александр Ведяхин встретился с губернатором Воронежской области Александром Гусевым
За хранение грамма синтетического наркотика орловцу грозит тюрьма
Орловчанка хотела взять кредит и лишилась 50 тысяч рублей
На орловской трассе «Нива» протаранила микроавтобус и улетела в кювет
В Орловской области пропала 87-летняя пенсионерка
В Орле пешеход погиб под колесами "КАМАЗа"
Орловские дайверы нашли дореволюционный пароход «Valamon luostari»
За место в Госудуме от Орловской области поборется Руслан Перелыгин
Велосипедные воры орудуют на Орловщине