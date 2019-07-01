Четырех водителей подшофе поймали госавтоинспекторы на дорогах Орловщины

СЕГОДНЯ 14:42 2019-07-01T14:42:42+03:00

Один из нарушителей сел пьяным за руль не в первый раз

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В Орловской области за выходные сотрудники Госавтоинспекции поймали четырех нетрезвых водителей. Нарушителям грозят штрафы и лишение водительских прав.

- За прошедшие выходные сотрудниками ГИБДД в ежедневных рейдовых мероприятиях по нетрезвым водителям было выявлено 4 водителей, 3 из которых управляли транспортными средствами в состоянии опьянения, один повторно. Еще один водитель отказался от прохождения освидетельствования при наличии признаков опьянения, - рассказали корреспонденту «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

За пьяное вождение предусмотрено лишение права управления транспортным средством на срок от полутора до трех лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей. Повторное же управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения влечет уголовную ответственность с возможностью лишения свободы на срок до двух лет либо штраф от 200 до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU