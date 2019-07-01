2019-07-01T14:35:37+03:00
Происшествия

В орловской глубинке пожарные боролись с пламенем в квартире

ЧП случилось в Ливенском районе
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Архив "КП"
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В Орловской области спасатели боролись с пламенем, разбушевавшемся в квартире. ЧП случилось в Ливенском районе области в минувшие выходные.

Сигнал о пожаре поступит около двух ночи воскресенья 30 июня. Оказалось, что горит квартира в поселке Сахзаводской. Огнеборцы прибыли на место.

- В результате пожара в квартире на втором этаже выгорел совмещенный с кухней зал на площади 23 квадратных метра. Термические повреждения получила кухонная мебель, натяжной потолок, окно. В жилой комнате оплавился натяжной потолок. Остальные помещения квартиры закопчены, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Обошлось без пострадавших. Почему случился пожар устанавливают эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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