2019-07-01T14:29:08+03:00
Общество

Погода на Орловщине снова ухудшится

В регионе ожидается дождь, гроза и сильный ветер
Ольга СУПОНЕВА
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Не забывайте зонты!Не забывайте зонты!Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орловской области снова ухудшится погода. Солнечная уступит место дождливой и ветреной.

Как сообщает Орловский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие сутки в регионе переменная облачность. В некоторых местах ночью пройдут дожди, грозы. Ветер западный 6-11, при грозе местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 14-19, днем 23-28 градусов тепла. В самой областной столице ночью осадков не предвидится, а вот днем 2 июля метеорологи предвещают грозу и дождь. Ветер западный 6-11 м/с. Температура ночью 15-17, днем 26-28 градусов тепла.

В региональном МЧС орловцев просят быть бдительными и не забывать о правилах безопасности при грозе и сильном ветре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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