В Орле открылась фотовыставка «Натюрморт»

СЕГОДНЯ 14:23 2019-07-01T14:24:32+03:00

Увидеть ее можно в Орловском краеведческом музее

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В четверг, 27 июня, в Орловском краеведческом музее состоялось открытие выставки «Натюрморт». Ее авторами стали активные участники Орловского фотографического общества Людмила Домарацкая, Елена Мустафина, Татьяна Озерина и Леонид Тучнин.

- Работы у всех нас разные. Я, например, делаю, чаще всего, в цветочные композиции. Несмотря на то, что натюрморты с цветами, фотографии в темной тональности. Цветы выращиваю сама, почти все, - рассказала «КП» Елена Мустафина.

Авторами выставки стали члены Орловского фотографического общества. Фото: Администрация Орловской области

Фотографии всех мастеров действительно получились очень живыми. Кажется, что все можно потрогать, взять букет сирени и насладиться его ароматом.

КОГДА? ГДЕ?

С 27 июня по 28 июля

Ул. Гостиная, д. 2, третий этаж

ИСТОЧНИК KP.RU