В Орле открылась фотовыставка «Натюрморт»
В четверг, 27 июня, в Орловском краеведческом музее состоялось открытие выставки «Натюрморт». Ее авторами стали активные участники Орловского фотографического общества Людмила Домарацкая, Елена Мустафина, Татьяна Озерина и Леонид Тучнин.
- Работы у всех нас разные. Я, например, делаю, чаще всего, в цветочные композиции. Несмотря на то, что натюрморты с цветами, фотографии в темной тональности. Цветы выращиваю сама, почти все, - рассказала «КП» Елена Мустафина.
Авторами выставки стали члены Орловского фотографического общества. Фото: Администрация Орловской области
Фотографии всех мастеров действительно получились очень живыми. Кажется, что все можно потрогать, взять букет сирени и насладиться его ароматом.
КОГДА? ГДЕ?
С 27 июня по 28 июля
Ул. Гостиная, д. 2, третий этаж
ИСТОЧНИК KP.RU