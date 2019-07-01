В Орле откроется выставка живописи Владимира Верижникова
Она посвящена 70-летию со дня рождения художника
В Орле откроется выставка живописи Владимира ВерижниковаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орловском музее изобразительных искусств открывается выставка живописи Владимира Верижникова. В экспозицию войдут 17 картин, относящихся к разным периодам его творчества. Большинство полотен передано музею вдовой художника Валерией Верижниковой.
Владимир Верижников всю жизнь проработал в Орловском художественном училище и посвятил свое творчество сценам повседневной жизни, быта, родным пейзажам и землякам.
В возрасте 54 лет, в 2003 году, художника не стало и более 600 работ стали достоянием разных музейных фондов.
Открытие выставки состоится 5 июля в 15:00.
КОГДА? ГДЕ?
С 5 по 28 июля
ул. Октябрьская, 29
ИСТОЧНИК KP.RU