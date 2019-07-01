2019-07-01T12:52:01+03:00
Звезды

В Орле откроется выставка живописи Владимира Верижникова

Она посвящена 70-летию со дня рождения художника
Наталья Меркулова
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В Орле откроется выставка живописи Владимира ВерижниковаВ Орле откроется выставка живописи Владимира ВерижниковаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орловском музее изобразительных искусств открывается выставка живописи Владимира Верижникова. В экспозицию войдут 17 картин, относящихся к разным периодам его творчества. Большинство полотен передано музею вдовой художника Валерией Верижниковой.

Владимир Верижников всю жизнь проработал в Орловском художественном училище и посвятил свое творчество сценам повседневной жизни, быта, родным пейзажам и землякам.

В возрасте 54 лет, в 2003 году, художника не стало и более 600 работ стали достоянием разных музейных фондов.

Открытие выставки состоится 5 июля в 15:00.

КОГДА? ГДЕ?

С 5 по 28 июля

ул. Октябрьская, 29

ИСТОЧНИК KP.RU

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