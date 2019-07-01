2019-07-01T12:51:50+03:00
Происшествия

«Фиат» и «ВАЗ» не поделили дорогу в Орловской области

Один человек пострадал
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Орловской области столкнулись «Фиат» и отечественный «ВАЗ». В ДТП пострадал один человек.

Авария случилась в воскресенье, 30 июня. Около восьми часов вечера 72-летний водитель ехал за рулем иномарки по трассе «Калуга-Орел». Он выезжал со второстепенной дороги и не пропустил «Двенадцатую», за рулем которой была 26-летняя девушка. Машины столкнулись.

- В результате ДТП пассажир автомобиля Фиат 61-летняя женщина получила телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение, - рассказали «Комсомолке» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за минувшие выходные на территории региона было зарегистрировано 31 ДТП, из них 5 ДТП, в результате которых 4 человека получили телесные повреждения, 1 погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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