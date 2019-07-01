Больше тысячи орловцев пострадали от укусов клещей

СЕГОДНЯ 12:41 2019-07-01T12:41:34+03:00

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С начала весенне-летнего периода в Орловской области зарегистрировано 1142 случаев нападения клещей, 350 из них – на детей. По данным результатов лабораторных исследований насекомых, снятых с людей, 15,7% из них были заражены боррелиями, вызывающими заболевания нервной системы.

- В текущем сезоне заболевания, передающиеся с укусом клещей, на территории области не зарегистрированы. Обращаемость по поводу присасывания клещей на уровне среднемноголетних данных, - сообщили «КП» в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области.

На настоящий момент продолжает обработка от клещей мест массового отдыха. Уже обработаны Детский и Городской парки, Ботаника, Дворянское гнездо, скверы «Разградский», Тургенева, Гуртьева, сквер у библиотеки Бунина,

Специалисты предупреждают, что в местах не прошедших обработку, нужно использовать светлую максимально закрытую одежду и не следует садиться на траву.

ИСТОЧНИК KP.RU