2019-07-01T12:19:57+03:00
Звезды

Большой Тургеневский праздник прошел в Спасском-Лутовиново

Музей-заповедник писателя-орловца принимал гостей в выходные
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба Губернатора Орловской областиФото: пресс-служба Губернатора Орловской области
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В Орловской области прошел Всероссийский Тургеневский праздник «Дворянских гнезд заветные аллеи». Музей-заповедник классика литературы Иван Тургенева принимал гостей в минувшие выходные.

Традиции проведения литературного праздника в Спасском уже более двадцати лет. В этот раз для гостей прошли мастер-классы, экскурсии, концерты и конкурсы, фольклорными выступлениями и дегустациями.

Андрей Клычков приехал на праздник с супругой и детьми. Фото: пресс-служба Губернатора Орловской области

Андрей Клычков приехал на праздник с супругой и детьми. Фото: пресс-служба Губернатора Орловской области

Посетили музей-заповедник и первые лица региона, в том числе его глава Андрей Клычков: он приехал сюда со своей супругой и сыновьями. Впечатлениями губернатор поделился на своих страничках в соцсетях.

Фото: пресс-служба Губернатора Орловской области

Фото: пресс-служба Губернатора Орловской области

- Побывал на традиционном Всероссийском тургеневском празднике. И как всегда – самые великолепные впечатления от посещения родового гнезда Ивана Сергеевича Тургенева! Спасское – это общенациональное российское достояние, гордость, жемчужина Орловщины, - написал глава региона на своей странице «ВКонтакте».

Фото: пресс-служба Губернатора Орловской области

Фото: пресс-служба Губернатора Орловской области

В числе прочих праздничных событий, в заповеднике состоялся концерт Московского Камерного оркестра «BELCANTO». А финалом праздника стала концертная программа лауреата международных конкурсов, заслуженного артиста Республики Татарстан Альберта Жалилова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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