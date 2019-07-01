2019-07-01T11:58:03+03:00
Происшествия

Орловчанка хотела взять кредит и лишилась 50 тысяч рублей

Женщина попалась на мошенническую схему
Ольга СУПОНЕВА
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Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество"Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество"Фото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области женщина хотела взять кредит, но лишилась своих сбережений. Мошенники выманили у нее 53 тысячи рублей.

31-летняя жительница города Мценск оставила заявку на получение кредита на сайте одного из банков. Через какое-то время раздался телефонный звонок. Мужчина на том конце провода представился банковским работником и сообщил, что кредит одобрен. Однако чтобы получить его заемщица должна оплатить страховку – 53 тысячи рублей. Не задумываясь, женщина перевела указанную «работником банка» сумму. Но своих денег так и не получила.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на раскрытие и установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Между тем полицейские напоминают орловцам о бдительности: не стоит доверять незнакомцам, которые настаивают на осуществлении денежных переводов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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