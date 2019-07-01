На орловской трассе «Нива» протаранила микроавтобус и улетела в кювет

СЕГОДНЯ 11:46 2019-07-01T11:46:55+03:00

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На трассе в Орловской области «Нива» протаранила микроавтобус и улетела в кювет. Водитель отечественного внедорожника получил травмы.

Авария произошла вечером воскресенья, 30 июня. В начале девятого 51-летний водитель ехал за рулем «Нивы» по автодороге «Хотынец-Жудре» со стороны деревни Жудре в напрвлении райцентра Хотынец.

В районе 10 км он допустил столкновение с впереди следовавшим автомобилем «УАЗ» под управлением 56-летнего водителя. После столкновения внедорожник вылетел в кювет и опрокинулся.

- В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, направлен в ООКБ, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU