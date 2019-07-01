2019-07-01T11:46:55+03:00
Происшествия

На орловской трассе «Нива» протаранила микроавтобус и улетела в кювет

Водитель отечественного внедорожника получил травмы
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: УГИБДД по Орловской областиФото: УГИБДД по Орловской области
Изменить размер текста:

На трассе в Орловской области «Нива» протаранила микроавтобус и улетела в кювет. Водитель отечественного внедорожника получил травмы.

Авария произошла вечером воскресенья, 30 июня. В начале девятого 51-летний водитель ехал за рулем «Нивы» по автодороге «Хотынец-Жудре» со стороны деревни Жудре в напрвлении райцентра Хотынец.

В районе 10 км он допустил столкновение с впереди следовавшим автомобилем «УАЗ» под управлением 56-летнего водителя. После столкновения внедорожник вылетел в кювет и опрокинулся.

- В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, направлен в ООКБ, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП в Орле и Орловской области 2019»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Орле прошел благотворительный праздник в поддержку бездомных животных
В Северном районе Орла сгорел мопед
Орловские общественники получили благодарности от мэра
Делал ремонт и прихватил чужое: во Мценске полицейские раскрыли квартирную кражу
Четырех водителей подшофе поймали госавтоинспекторы на дорогах Орловщины
В орловской глубинке пожарные боролись с пламенем в квартире
Погода на Орловщине снова ухудшится
В Орле открылась фотовыставка «Натюрморт»
В Орле откроется выставка живописи Владимира Верижникова
«Фиат» и «ВАЗ» не поделили дорогу в Орловской области
Больше тысячи орловцев пострадали от укусов клещей
Большой Тургеневский праздник прошел в Спасском-Лутовиново
Первый заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк Александр Ведяхин встретился с губернатором Воронежской области Александром Гусевым
За хранение грамма синтетического наркотика орловцу грозит тюрьма
Орловчанка хотела взять кредит и лишилась 50 тысяч рублей
В Орловской области пропала 87-летняя пенсионерка
В Орле пешеход погиб под колесами "КАМАЗа"
Орловские дайверы нашли дореволюционный пароход «Valamon luostari»
За место в Госудуме от Орловской области поборется Руслан Перелыгин
Велосипедные воры орудуют на Орловщине