В Орловской области пропала 87-летняя пенсионерка

СЕГОДНЯ 11:29 2019-07-01T11:36:12+03:00

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В Орловской области пропала 87-летняя женщина. Она ушла из своего дома в деревне Новолутовиново Новодевеньковского района в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась.

Возможно пенсионерка потеряла память и нуждается в медицинской помощи. Волонтеры орловского поискового отряда «Лиза Алерт» просят всех, кто видел женщину или располагает сведениями о ней позвонить по телефонам 88007005452 (Горячая линия ЛА) или 02, 102 (полиция).

- Женщина была одета в длинную сиреневую вязанную накидку, на ногах коричневые тапочки. Особые приметы – рост 162 см, нормальное телосложение, волосы темные с проседью, глаза карие, - сообщили «КП» сотрудники поискового отряда «Лиза Алерт».

ИСТОЧНИК KP.RU