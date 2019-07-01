2019-07-01T11:36:12+03:00
Общество

В Орловской области пропала 87-летняя пенсионерка

Женщина нуждается в медицинской помощи
Наталья Меркулова
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Фото поискового отряда «Лиза Алерт»Фото поискового отряда «Лиза Алерт»
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В Орловской области пропала 87-летняя женщина. Она ушла из своего дома в деревне Новолутовиново Новодевеньковского района в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась.

Возможно пенсионерка потеряла память и нуждается в медицинской помощи. Волонтеры орловского поискового отряда «Лиза Алерт» просят всех, кто видел женщину или располагает сведениями о ней позвонить по телефонам 88007005452 (Горячая линия ЛА) или 02, 102 (полиция).

- Женщина была одета в длинную сиреневую вязанную накидку, на ногах коричневые тапочки. Особые приметы – рост 162 см, нормальное телосложение, волосы темные с проседью, глаза карие, - сообщили «КП» сотрудники поискового отряда «Лиза Алерт».

ИСТОЧНИК KP.RU

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