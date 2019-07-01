В Орле пешеход погиб под колесами "КАМАЗа"

СЕГОДНЯ 10:59 2019-07-01T10:59:36+03:00

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В Орле под колесами "КАМАЗа" погиб пешеход. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте и попал под грузовик.

ДТП случилось вечером воскресенья, 30 июня. Примерно в половине восьмого 50-летний водитель ехал на грузовике по Поселковой улице со стороны Яблочной в сторону Городской.

- В районе дома №1 по улице Поселковой он допустил наезд на 69-летнего пешехода который переходил проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля в неустановленном для перехода месте в зоне видимости пешеходного перехода, - рассказали "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Шансов выжить у мужчины не было, он погиб до приезда медиков от полученных травм.

ИСТОЧНИК KP.RU