В Орле пешеход погиб под колесами "КАМАЗа"
В Орле под колесами "КАМАЗа" погиб пешеход. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте и попал под грузовик.
ДТП случилось вечером воскресенья, 30 июня. Примерно в половине восьмого 50-летний водитель ехал на грузовике по Поселковой улице со стороны Яблочной в сторону Городской.
- В районе дома №1 по улице Поселковой он допустил наезд на 69-летнего пешехода который переходил проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля в неустановленном для перехода месте в зоне видимости пешеходного перехода, - рассказали "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Шансов выжить у мужчины не было, он погиб до приезда медиков от полученных травм.
ИСТОЧНИК KP.RU