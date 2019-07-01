2019-07-01T10:29:39+03:00
Политика

За место в Госудуме от Орловской области поборется Руслан Перелыгин

Его выдвинула партия «Справедливая Россия»
Ольга СУПОНЕВА
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Руслан ПерелыгинРуслан ПерелыгинФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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За место в Государственной Думе от Орловской области поборется Руслан Перелыгин. Своего кандидата выдвинула партия «Справедливая Россия».

Новость о своем кандидате сообщил официальный сайт партии. Такое решение было принято в ходе заседания Президиума Центрального совета партии. Кандидатура была выдвинута тайным голосованием. Руслан Перелыгин возглавляет региональное отделение «СР», являясь депутатом Облсовета.

Напомним, выборы в Госдуму состоятся в грядущем сентябре. Ранее сообщалось, что КПРФ своим кандидатом видит Ивана Дынковича, «Единая Россия» Ольгу Пилипенко, партия «Яблоко» выдвинула Валерия Чудо, а также в качестве самовыдвиженца выступает пенсионерка, общественная активистка Марина Прокофьева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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