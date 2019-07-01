2019-07-01T10:02:01+03:00
Происшествия

Велосипедные воры орудуют на Орловщине

Серию краж полицейским удалось раскрыть
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской областиФото: пресс-служба УМВД России по Орловской области
Изменить размер текста:

В Орловской области продолжается велосезон, а с ним и сезон краж двухколесного транспорта. Нескольких похитителей велосипедов полицейским удалось поймать.

Зачастую причиной кражи становится само отношение хозяев к сохранности транспорта. Так, в Должанском районе области местная жительница оставила свой велосипед без присмотра возле дома и отправилась по делам. Когда же вернулась, его уже не было. В самой областной столице женщина припарковала своего "стального коня" в подсобке в подъезде многоквартирного дома. При этом замком она не воспользовалась - велосипед украли.

- Во всех случаях были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ. Полицейские установили подозреваемых в каждой краже и изъяли похищенное, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В ведомстве напоминают жителям региона: не стоит оставлять свой двухколесный транспорт в подъездах и около домов на ночь, а также без присмотра пусть даже на короткое время.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Орле прошел благотворительный праздник в поддержку бездомных животных
В Северном районе Орла сгорел мопед
Орловские общественники получили благодарности от мэра
Делал ремонт и прихватил чужое: во Мценске полицейские раскрыли квартирную кражу
Четырех водителей подшофе поймали госавтоинспекторы на дорогах Орловщины
В орловской глубинке пожарные боролись с пламенем в квартире
Погода на Орловщине снова ухудшится
В Орле открылась фотовыставка «Натюрморт»
В Орле откроется выставка живописи Владимира Верижникова
«Фиат» и «ВАЗ» не поделили дорогу в Орловской области
Больше тысячи орловцев пострадали от укусов клещей
Большой Тургеневский праздник прошел в Спасском-Лутовиново
Первый заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк Александр Ведяхин встретился с губернатором Воронежской области Александром Гусевым
За хранение грамма синтетического наркотика орловцу грозит тюрьма
Орловчанка хотела взять кредит и лишилась 50 тысяч рублей
На орловской трассе «Нива» протаранила микроавтобус и улетела в кювет
В Орловской области пропала 87-летняя пенсионерка
В Орле пешеход погиб под колесами "КАМАЗа"
Орловские дайверы нашли дореволюционный пароход «Valamon luostari»
За место в Госудуме от Орловской области поборется Руслан Перелыгин