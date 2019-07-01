Велосипедные воры орудуют на Орловщине

СЕГОДНЯ 09:57 2019-07-01T10:02:01+03:00

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В Орловской области продолжается велосезон, а с ним и сезон краж двухколесного транспорта. Нескольких похитителей велосипедов полицейским удалось поймать.

Зачастую причиной кражи становится само отношение хозяев к сохранности транспорта. Так, в Должанском районе области местная жительница оставила свой велосипед без присмотра возле дома и отправилась по делам. Когда же вернулась, его уже не было. В самой областной столице женщина припарковала своего "стального коня" в подсобке в подъезде многоквартирного дома. При этом замком она не воспользовалась - велосипед украли.

- Во всех случаях были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ. Полицейские установили подозреваемых в каждой краже и изъяли похищенное, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В ведомстве напоминают жителям региона: не стоит оставлять свой двухколесный транспорт в подъездах и около домов на ночь, а также без присмотра пусть даже на короткое время.

ИСТОЧНИК KP.RU