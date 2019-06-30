2019-06-30T15:06:48+03:00
Звезды

Орловские зрители выбрали лучший спектакль театра «Свободное пространство»

Праздничный концерт и вручение премии «Хрустальная рампа» завершили 42-театральный сезон
Наталья Меркулова
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Театр "Свободное пространство" завершил 42-театральный сезон в ОрлеТеатр "Свободное пространство" завершил 42-театральный сезон в ОрлеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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27 июня орловский театр «Свободное пространство» подарил своим зрителям финальный аккорд уходящего сезона – музыкальный спектакль «Больше, чем любовь» по мотивам легендарных мировых произведений.

Музыкальный спектакль «Больше, чем любовь» - финальный аккорд сезона Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Музыкальный спектакль «Больше, чем любовь» - финальный аккорд сезонаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

На сцене сменяли друг друга самые яркие моменты рок-оперы «Иисус Христос суперзвезда», «Фиалки Монмартра», «West Side Story», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» и многих других. Танцы, музыка и живые эмоции покорили орловскую публику и полтора часа пролетели незаметно.

Танцы, музыка и живые эмоции покорили орловскую публику Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Танцы, музыка и живые эмоции покорили орловскую публикуФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Но вот настал долгожданный момент – подведение итогов сезона.

Именно зрителям выпала честь определить победителей в пяти номинациях премии «Хрустальная рампа» - Лучшая премьера сезона, Лучшая мужская и женская роль, Лучшая роль второго плана.

По итогам голосования, проходившего в соцсетях с 19 по 27 июня и перед началом концерта, лучшим стал спектакль «Зимы не будет».

Спектакль «Зимы не будет» признан лучшей премьерой сезона Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Спектакль «Зимы не будет» признан лучшей премьерой сезонаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Это очень волнительно. Если честно, не ожидала! Спасибо большое за ваш выбор. Мой спектакль как раз о нем и про людей, у которого его нет. Он про тех, кого уже нет с нами, в том числе и о моей маме, - рассказала зрителям Лариса Леменкова, режиссер спектакля.

Лучшая мужская роль досталась Сергею Козлову за роль Остапа Бендера в спектакле «Фоксторот 12-ти стульев». «Хрустальную рампу» за лучшую женскую роль получила Мария Козлова за роль Зениды в спектакле «Тот, кто получает пощечины».

Лучшими в ролях второго плана стали актеры Андрей Григорьев и Ольга Чибисова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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