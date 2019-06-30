Первая неделя июля в Орле начнется с потепления

СЕГОДНЯ 12:04 2019-06-30T12:04:29+03:00

По прогнозу синоптиков, во второй ее половине температура вновь опустится

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В Орле первая неделя июля начнется с потепления. В областном центре столбики термометров поднимутся на несколько делений выше в сравнении с уходящими выходными.

Как сообщает Росгидрометцентр, в понедельник 1 июля в Орле переменная облачность и небольшой дождь. Ночью +12, днем +29 градусов. Ветер западный 5 м/с, давление 740 мм рт.ст.

Во вторник 2 июля в ночное время +17, днем разогреется до +26 градусов. Будет облачно, метеорологи обещают небольшой дождь. Ветер западный 6 м/с, давление 739 мм рт.ст.

В среду, 3 числа, прохладнее: +14…+22. Облачность переменная, небольшой дождь. Ветер сохранит направление и скорость, давление составит 740 мм рт. ст.

В четверг 4 июля вновь переменная облачность и небольшие осадки. Ночью термометры покажут +11 градусов, днем +21. Ветер западный, 7 м/с. Давление 742 мм рт.ст.

В пятницу, 5 числа, небо то ясное, то затянуто тучами, ожидается дождь. Воздух ночью разогреется всего до +10 градусов, в дневное время до +21. Ветер сохранит направление и скорость, барометры покажут 737 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU