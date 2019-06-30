На орловской трассе «Четырнадцатая» улетела в кювет
Авария случилась в Кромском районе
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
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В Орловской области водитель отечественной легковушки улетел в кювет. Авария случилась накануне, 29 июня, в Кромском районе области.
ДТП произошло на автодороге «Кромы-Макеево-Кривчиково». Около 11-ти часов утра водитель «Четырнадцатой» ехал по этому участку, не выбрал безопасную скорость и потерял контроль над своим автомобилем. Машина улетела в кювет.
Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД России по Орловской области, в аварии обошлось без пострадавших.
На месте работали полицейские и спасатели.
ИСТОЧНИК KP.RU
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