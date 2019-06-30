2019-06-30T11:45:50+03:00
Происшествия

На орловской трассе «Четырнадцатая» улетела в кювет

Авария случилась в Кромском районе
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской областиФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
Изменить размер текста:

В Орловской области водитель отечественной легковушки улетел в кювет. Авария случилась накануне, 29 июня, в Кромском районе области.

ДТП произошло на автодороге «Кромы-Макеево-Кривчиково». Около 11-ти часов утра водитель «Четырнадцатой» ехал по этому участку, не выбрал безопасную скорость и потерял контроль над своим автомобилем. Машина улетела в кювет.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД России по Орловской области, в аварии обошлось без пострадавших.

На месте работали полицейские и спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП в Орле и Орловской области 2019»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Орловские зрители выбрали лучший спектакль театра «Свободное пространство»
Первая неделя июля в Орле начнется с потепления
В Орловской области многодетные семьи получат налоговые льготы
В Орле прокуратура внесла представления виновным за свалку в районе озера Светлая жизнь
В Орле из-за проблем с ливневкой на улице Смоленской затапливает дом ветерана
Дождливыми и ветреными будут в Орле последние выходные июня
В Орловской глубинке мужчина напал на свою сожительницу с топором и молотком
В Орле стартует благотворительная акции «Дорога в школу»
В Орле прошел молодежный фестиваль «Мы крылья России»
В Орле продолжают приводить в порядок дороги
В «Вятском Посаде» маленьких орловцев научат лепить из глины
Снова штормовое: орловцев предупредили о непогоде
После ДТП под Мценском 19-летний орловец оказался в больнице
Орловский завод по производству кабеля скрывал свои доходы от налоговой
Орловцы смогут задать вопросы сотрудникам УФСИН
На орловской трассе «Шестерка» улетела в кювет
Библиотекарь из Орловского района стала призером Всероссийского конкурса «Спасем жизнь вместе»
Орловцы из столетнего аварийного дома попросили переселить их
В Орле водитель трамвая, собравшего «паровозик», заплатит штраф
Орловская область вошла в число 8 пилотных регионов России по реализации проекта финансового просвещения
Больше 70 ДТП с участием пешеходов случилось на Орловщине в этом году
Первый культурно-экономический форум «Россия и Турция» прошел в Орле
Почти полкило героина пытался сбыть в Орле гость из соседней республики