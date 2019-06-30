2019-06-30T11:36:35+03:00
Общество

В Орловской области многодетные семьи получат налоговые льготы

Теперь они смогут платить 50 % от транспортного налога
Наталья Меркулова
Поделиться:
..Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Орловские многодетные семьи получат налоговые льготы. Речь идет о снижении транспортного налога в размере 50% для легковых автомобилей и автобусов с мощностью двигателя не более 250 лошадиных сил.

Соответствующие поправки к закону Орловской области «О статусе многодетной семьи Орловской области и мерах ее социальной поддержки» внесены на заседании Областного совета народных депутатов.

- Изменения направлены на предоставление права пользования налоговой льготой большему числу многодетных семей, которые по объективным причинам вынуждены использовать многоместные и более мощные транспортные средства, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Орловские зрители выбрали лучший спектакль театра «Свободное пространство»
Первая неделя июля в Орле начнется с потепления
На орловской трассе «Четырнадцатая» улетела в кювет
В Орле прокуратура внесла представления виновным за свалку в районе озера Светлая жизнь
В Орле из-за проблем с ливневкой на улице Смоленской затапливает дом ветерана
Дождливыми и ветреными будут в Орле последние выходные июня
В Орловской глубинке мужчина напал на свою сожительницу с топором и молотком
В Орле стартует благотворительная акции «Дорога в школу»
В Орле прошел молодежный фестиваль «Мы крылья России»
В Орле продолжают приводить в порядок дороги
В «Вятском Посаде» маленьких орловцев научат лепить из глины
Снова штормовое: орловцев предупредили о непогоде
После ДТП под Мценском 19-летний орловец оказался в больнице
Орловский завод по производству кабеля скрывал свои доходы от налоговой
Орловцы смогут задать вопросы сотрудникам УФСИН
На орловской трассе «Шестерка» улетела в кювет
Библиотекарь из Орловского района стала призером Всероссийского конкурса «Спасем жизнь вместе»
Орловцы из столетнего аварийного дома попросили переселить их
В Орле водитель трамвая, собравшего «паровозик», заплатит штраф
Орловская область вошла в число 8 пилотных регионов России по реализации проекта финансового просвещения
Больше 70 ДТП с участием пешеходов случилось на Орловщине в этом году
Первый культурно-экономический форум «Россия и Турция» прошел в Орле
Почти полкило героина пытался сбыть в Орле гость из соседней республики