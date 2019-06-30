В Орловской области многодетные семьи получат налоговые льготы

СЕГОДНЯ 11:34 2019-06-30T11:36:35+03:00

Теперь они смогут платить 50 % от транспортного налога

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Орловские многодетные семьи получат налоговые льготы. Речь идет о снижении транспортного налога в размере 50% для легковых автомобилей и автобусов с мощностью двигателя не более 250 лошадиных сил.

Соответствующие поправки к закону Орловской области «О статусе многодетной семьи Орловской области и мерах ее социальной поддержки» внесены на заседании Областного совета народных депутатов.

- Изменения направлены на предоставление права пользования налоговой льготой большему числу многодетных семей, которые по объективным причинам вынуждены использовать многоместные и более мощные транспортные средства, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU