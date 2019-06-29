СЕГОДНЯ 13:31 2019-06-29T13:31:22+03:00

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В Орле прокуратура внесла представления виновным за свалку в районе озера Светлая жизнь. Ведомство совместно с сотрудниками Роспотребнадзора инициировало проверку после публикаций о проблеме в СМИ. Мероприятие показало, что нарушены природоохранное законодательство и санитарно-эпидемиологические требования. Несанкционированная свалка образовалась на съезде к СНТ «Песчаный берег». Эта территория относится к ведению администрации Орла. Однако власти не приняли мер по вывозу мусора. Также в нарушение требований здесь не установлены контейнеры для накопления отходов, не оборудована специальная площадка для их установки. - В связи с выявленными нарушениями в адрес главы администрации Орла внесено представление. Также в ходе проверки установлено, что контейнерные площадки на территории пляжа содержатся с нарушением санитарно- эпидемиологическими требований. Контейнеры переполнены, прилегающая территория захламлена различного вида отходами. Мусор своевременно не вывозится, - сообщили «КП» в прокуратуре Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU