Дождливыми и ветреными будут в Орле последние выходные июня

СЕГОДНЯ 17:44 2019-06-28T17:45:07+03:00

Температура днем не поднимется выше +20, а ночью составит всего +8 градусов

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Грядущие выходные, которые в июне станут последними, не порадуют жителей Орла летней погодой. Синоптики прогнозируют дождь и ветер, а температура будет невысокой.

Как сообщает Росгидрометцентр, в субботу 29 июня будет пасмурно, ожидается небольшой дождь. Столбики термометров ночью покажут +10, днем +19 градусов. Ветер будет дуть с северо-запада, со средней скоростью 7 м/с.

В воскресенье, 30 числа, снова пасмурно, небольшой дождь. В ночное время всего +8 градусов, днем разогреется до +20. Ветер сохранит направление, скорость 3 м/с.

По предварительным прогнозам, в начале будущей недели потеплеет, однако жара задержится всего на пару дней.

Напоминаем, что на ближайшие сутки в регионе объявлено штормовое предупреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU