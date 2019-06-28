2019-06-28T15:44:36+03:00
Происшествия

В Орловской глубинке мужчина напал на свою сожительницу с топором и молотком

Женщина в крайне тяжелом состоянии, возбуждено уголовное дело
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В орловской глубинке мужчина напал на свою сожительницу с топором и молотком. Чудом женщине удалось выжить, сейчас ее состояние оценивается как крайне тяжелое. Возбуждено уголовное дело.

Все случилось накануне, 27 июня в Дмитровском районе области. По версии следствия 45-летний мужчина был пьян, он находился дома. В какой-то момент у него произошел конфликт с сожительницей.

- В ходе конфликта причинил своей сожительнице множественные телесные повреждения, путем нанесения ударов молотком и топором в область жизненно важных органов. Благодаря своевременному оказанию медицинской помощи потерпевшей удалось выжить, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Нападавшего удалось задержать. Уголовное дело следователи возбудили по статье «Покушение на убийство». Вероятнее всего, в ближайшее время мужчину возьмут под стражу – рассматривается вопрос об избрании ему такой меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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