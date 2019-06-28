В Орле стартует благотворительная акции «Дорога в школу»

СЕГОДНЯ 15:35 2019-06-28T15:35:23+03:00

Горожане могут помочь малообеспеченным семьям собрать детей к новому учебному году Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Горожане могут помочь малообеспеченным семьям собрать детей к новому учебному году

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В Орле стартовала ежегодная благотворительная акция «Дорога в школу». Ее главная задача - всем миром помочь малообеспеченным семьям собрать детей к новому учебному году.

Акция стала уже доброй традицией для областного центра. Официально она стартует в этом году 1 июля. Как отмечают организаторы, особенно помощь нужна детям-инвалидам, оставшимся без попечения родителей, а также школьникам из многодетных семей.

- К учебному году ребятам нужны тетради, пеналы, портфели, альбомы для рисования, цветная бумага, картон, фломастеры, карандаши, ручки, краски, кисти, пластилин, клей, ножницы и другие канцелярские принадлежности, - рассказали «КП» в пресс-службе Администрации Орла.

Приносить канцтовары можно по адресу ул. Ленина, д.23, кабинет №2; телефон 76-17-41.

Продлится акция до 30 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU