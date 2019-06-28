2019-06-28T15:56:06+03:00
Общество

В Орле прошел молодежный фестиваль «Мы крылья России»

Юные волонтеры и общественники получили грамоты и благодарности от губернатора области
Наталья Меркулова
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В Орле прошел молодежный фестиваль «Мы крылья России». Фото: Администрация ОрлаВ Орле прошел молодежный фестиваль «Мы крылья России». Фото: Администрация Орла
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В четверг, 27 июня, В Орле на площади Ленина состоялся открытый молодежный фестиваль «Мы крылья России». Несмотря на непогоду на фестивальной сцене для жителей и гостей города выступили группа «WANDERLUST» и кавер-группа «Monte Carlo».

День Молодежи в Орле. Фото: Администрация Орла

День Молодежи в Орле. Фото: Администрация Орла

В малом зале администрации Орловской области наградили самую активную молодежь региона. Награды волонтерам вручили Губернатор Орловской области Андрей Клычков и Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский.

Юные волонтеры получили грамоты и благодарности от губернатора области. Фото: Администрация Орла

Юные волонтеры получили грамоты и благодарности от губернатора области. Фото: Администрация Орла

- Залог успеха любого региона, Орловской области в том числе, - это наша молодежь. Ваш талант и желание работать необходимы для развития Орловщины, - подчеркнул губернатор Андрей Клычков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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