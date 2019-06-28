В Орле продолжают приводить в порядок дороги

СЕГОДНЯ 14:46 2019-06-28T14:46:19+03:00

Четыре улицы ремонтируют капитально, в других местах делают ямочный ремонт

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В Орле продолжается ремонт дорог. Четыре улицы ремонтируют капитально, в других местах делают ямочный ремонт, а частный сектор отсыпают асфальтогранулятом.

Тему обсуждали на совещании в горадминистрации. Всего с начала года отремонтировано 9602 кв. м. дорожного покрытия. С 25 июня начались работы на дорогах по улицам Генерала Родина, Матросова, Пушкина, Молдавской, Старомосковской, Поликарпова.

Кроме того, идет укладка новых бордюров, выравнивание поверхности и подъем колодцев на четырех улицах Орла – Московской, Северной, Комсомольской и Кромском шоссе. Здесь работа ведется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ИСТОЧНИК KP.RU