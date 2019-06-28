В Орле продолжают приводить в порядок дороги
В Орле продолжается ремонт дорог. Четыре улицы ремонтируют капитально, в других местах делают ямочный ремонт, а частный сектор отсыпают асфальтогранулятом.
Тему обсуждали на совещании в горадминистрации. Всего с начала года отремонтировано 9602 кв. м. дорожного покрытия. С 25 июня начались работы на дорогах по улицам Генерала Родина, Матросова, Пушкина, Молдавской, Старомосковской, Поликарпова.
Кроме того, идет укладка новых бордюров, выравнивание поверхности и подъем колодцев на четырех улицах Орла – Московской, Северной, Комсомольской и Кромском шоссе. Здесь работа ведется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Городская среда в Орле»